الحشد الشعبي يقود عمليات نوعية في ثلاث محافظات

2020/02/28 | 17:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني ، اليوم الجمعة، عن عمليات نوعية قادها في 3 محافظات اسهمت في شل حركة الخلايا النائمة في الكثير من القواطع.وقال الحسيني في تصريح اورده موقع الحشد تابعته “العهد نيوز” ، ان” استخبارات الحشد الشعبي لعبت دور محوري في تعقب خلايا داعش الارهابي وقادتها المجرمين […]

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