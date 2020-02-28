2020/02/28 | 17:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير مطار النجف ينفي نزول مسافرين أجانب لا يحملون جوازات سفر عراقية في المطار قادمين من دول مصابة بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 17:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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