الحكيم يدين جريمة قتل الشيخ عبد الصاحب السعدون

2020/02/28 | 17:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق السيد عمار الحكيم اليوم الجمعة، جريمة قتل الشيخ السعدون داعياً الى تقديم الجناة الى العدالة....

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