الكعبي يعلق على مقتل الشيخ عبد الصاحب السعدون بذي قار

2020/02/28 | 17:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي،الجمعة، الشيخ عبد الصاحب السعدون داعياً الى إلقاء القبض على الجناة....

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