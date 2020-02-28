2020/02/28 | 18:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ساعات من عقد قرانها..ديانا كرزون توجه رسالة لجمهورها (المستقلة) – منى شعلان/ وجهت الفنانة الأردنية ديانا كرزون ، رسالة لجمهورها ولمنتقديها ، قبل ساعات من موعد عقد قرانها علي الإعلامي الأردني معاذ العمري ، ونشرت كرزون، مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، معلقة عليها قائلة: “لا تمنح أحدًا القدرة على أن يبدل […]

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