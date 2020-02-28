الصحة تنفي تسجيل اية حالة جديدة بفايروس ’’كورونا’’ خلال اليوم الجمعة

2020/02/28 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابة جديدة بفايروس ’’كورونا’&r...





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