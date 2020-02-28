النائب الاول لرئاسة البرلمان العراقي: ماحدث في جلسة الامس خرق للدستور وتحد واضح لارادة الشعب

2020/02/28 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعتبر النائب الارول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الجمعة،ماحدث في جلسة الامس خرق للدستور وتحد واضح لارادة الشعب، داعيا النواب لحضور جلسة الغد وعدم الانجرار خلف "التحاصص والمغانم" الذي تطمح اليه بعض الكتل.

وعبر الكعبي في بيان، عن "استياءه مما حصل في جلسة المجلس يوم امس الخميس من خرق واضح لبنود الدستور ، داعيا ممثلي الشعب الى احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة يوم غد السبت لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة للاحزاب التي كانت ولا زالت طامحة للمغانم والتحاصص بإسم (الاجماع الوطني) او الاستحقاق الانتخابي".

وطالب الكعبي، اعضاء مجلس النواب الى "الابتعاد عن ماتصبوا اليه الاحزاب من محاصصة ومصالح مقيتة ضاق منها الشعب ذرعا واكتوى بنيرانها طوال السنوات السابقة"، مشيرا الى ان "هذه الاحزاب يجتمعون على الحصص في الوزارات في بداية تشكيل الحكومات حتى تمريرها، وتراهم مختلفين ، متصارعين قبيل الانتخابات".

وأضاف، ان "المتضرر من الاقتتال الدائر من اجل المغانم هو الشعب العراقي الذي ينتظر منا اليوم الاسراع بتشكيل حكومة تلبي طموحاته وتباشر بانجاز الموازنة وتنفيذ الاصلاحات"، مخاطبا "من يسعى الى المغانم: كفاكم لعبآ على الالام وجراحات الشعب فالعراق اكبر من الجميع والاستمرار بنهجكم السائد تحدي واضح لارادة ابناء البلد".

وكان مجلس النواب، أعلن، الخميس (27 شباط 2020)، تأجيل جلسته الاستثنائية والخاصة بالتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي الى السبت المقبل.

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابة جديدة بفايروس ’’كورونا’’، نافية بالوقت ذاته الاخبار التي تتحدث عن تسجيل إصابات جديدة.

يتبع..

بغداد اليوم _ بغداد

انتقد النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إيقاف علاوات الموظفين في موازنة عام 2020 لحل مشكلة العجز بالموازنة، فيما عدها مخالفة قانونية.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة موجهة من السوداني إلى الامان

بغداد اليوم- خاص

علق المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد خالد المحنا، الجمعة (28 شباط 2020)، على التظاهرات المزمع انطلاقها يوم الاحد المقبل، أمام بوابة المنطقة الخضراء من جانب الكرخ، مبيناً أن عمليات بغداد هي الجهة المسؤولة بمنح رخصة التظاهرات.

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