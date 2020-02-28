دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل العاشر/ 1

2020/02/28 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري تحولَ الطقسُ الجبليّ نوعاً إلى البرودة، لما عاد صالح بسيارته إلى الزبداني كي يجلب شقيقته وبقية الأقارب بعدما قضوا نحو أسبوعين في ضيافة السيدة أديبة.لكن داخله كان في خلال الطريق يرتعد لا من البرد، بل من فكرة ملحّة: " لو أن عصابة حمو جمّو أوقفتني مجدداً، كيفَ يُمكنني تبرير إعادة ما سلبوه من تلك العائلة النصرانية؟ ".لكن لم تتحقق مخاوفه، لحُسن حظه، لا في الذهاب ولا في الإياب.هيَ ذي السيارة، بركابها......

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