ميثم الجنابي - الاحزب القومية الكردية: تحزب العرقية الضيق

2020/02/28 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي في نقد تقاليد وهوية الأحزاب السياسية في العراق (3)ان التأمل النقدي والعلمي لنشوء ومسار الحركات والأحزاب الكردية (في العراق) تشير إلى انها مجرد احزاب قومية صغيرة، بما في ذلك الشيوعيين منهم واليساريينوالاسلاميين وأمثالها.وللقضية هذه اسبابها التي لا مجال للتطرق اليها باسهاب.لكن اولها وآخرها هو انها تأخذ في المظاهر صيغة وشعارات ايديولوجية متنوعة لا علاقة لها بالواقع الكردي.فالواقع الكرد......

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