ما علاقة الحب والجنس بإنقاص الوزن؟

2020/02/28 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تصبح اللياقة البدنية هنا والقوام الممشوق -بالنسبة إلى الرجل أو المرأة- بمثابة أول سلاح للإغراء..وبالتالي فإن الأوزان الإضافية نتيجة الرياضة اليومية تكون قد احترقت تمامًا ولم يعد لها وجود هل الجنس يجعلك تفقد الوزن؟ كيف يمكن أن يحدث ذلك الأمر؟ يمكن للحياة الجنسية أن تصبح أكثر فعالية وتؤدي دورًا مهمًّا في […]

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