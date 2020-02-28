السعودية تعلق تأشيرات السياحة الإلكترونية لـ7 دول.. تعرف عليها

2020/02/28 | 18:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة علقت وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، مؤقتا إصدار التأشيرات السياحية التي تمنح إلكترونيا لـ7 دول من أصل مجموعة من 51 دولة مشمولة بهذا النوع من التأشيرات.وعددت وزارة السياحة في تقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الدول التي توقف إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية لمواطنيها، وهي كالتالي: 1- الصين 2- إيطاليا 3- […]

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