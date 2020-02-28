الحشد يلقي القبض على خمسة إرهابيين غرب الانبار

2020/02/28 | 18:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن إلقاء القبض على خمسة مطلوبين بتهمة الإرهاب غرب الانبار.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوة من اللواء ١٩ بالحشد الشعبي، القت القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة ٤ / إرهاب في قرية دحام الحرج ( شرق عكاشات ) غرب الأنبار".وأضاف أن "عملية القاء القبض تمت خلال خلال عملية (قادة النصر) التي انطلقت اليوم".

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