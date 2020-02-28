عمليات بغداد تناشد المتظاهرين بعدم التجمع والتواجد خارج ساحة التحرير

2020/02/28 | 18:20 - المصدر: السومرية نيوز

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ناشدت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، المتظاهرين بعدم التجمع والتواجد خارج ساحة التحرير.

وذكرت القيادة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، :"نهيب بالمتظاهرين السلميين الحفاظ على نظافة منطقة التظاهر والتقيد التام بالإجراءات الوقائية".وناشدت القيادة، المتظاهرين السلميين، بـ "عدم التجمع والتواجد خارج ساحة التحرير".

وكانت خلية الازمة التي شكلت بالامر الديواني المرقم 55 لسنة 2020، قد قررت يوم، الأربعاء الماضي، "حظر التجمعات في الاماكن العامة لاي سبب كان".





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