السامرائي: نرفض بشدة مقترح خلية الأزمة بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة

2020/02/28 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

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رفض نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي مقترح خلية الأزمة لإعداد موازنة العام الحالي بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة

وقال السامرائي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن من يريد حلولا للعجز الذي تواجهه الموازنة، عليه التفكير بتنمية الإيرادات لا أن يقتطع من أرزاق الناس، معتبرا ذلك مخالفا للقانون ويضر بحقوق ملايين الموظفين.

بصفتي نائب رئيس اللجنة المالية : نرفض بشدة مقترح خلية الأزمة لإعداد موازنة العام ٢٠٢٠ بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، لأنه مخالف للقانون ويضر بحقوق ملايين الموظفين؛ من يريد حلولاً للعجز الذي تواجهه الموازنة عليه التفكير بتنمية الإيرادات، لا أن يقتطع من أرزاق الناس.

— مثنى السامرائي (@M_Alsammarraie) February 28, 2020

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