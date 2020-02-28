بوتين واردوغان يتفقان خلال اتصال هاتفي على ضرورة وقف التصعيد شمال غربي سوريا

2020/02/28 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

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بوتين مع أردوغان

شدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال مكالمة هاتفية، على أهمية العمل على تخفيف حدة التوتر، في مناطق شمال غربي سوريا.

وذكر الكرملين في بيان، ان بوتين واردوغان، اتفقا على ترتيب اجتماع رفيع المستوى، لبحث الوضع في إدلب السورية، التي وصفا الأوضاع فيها بأنها مبعث قلق بالغ، على خلفية المواجهات الأخيرة التي أدت الى مقتل ثلاثة وثلاثين جنديا تركيا، في هجوم للقوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ضرورة تجنب تكرار ما أطلق عليها المآسي، مشيرا الى حرص بلاده على ضمان أمن الجنود الأتراك في سوريا.

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