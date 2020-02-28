ترمب يمتدح ما قام به من اجراءات لمواجهة فيروس كورونا

2020/02/28 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

امتدح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الإجراءات المتخذة من قبله، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد ترمب في تغريدة على تويتر، ان الفيروس الذي ظهر في الصين، ووصل الى نحو خمسين بلدا مختلفا حول العالم، انتشر بشكل بطيء جدا في الولايات المتحدة، بفضل الإجراءات التي اتخذها ومن بينها إغلاق الحدود، وإيقاف الرحلات الجوية مع الصين في وقت مبكر جدا، موجها اللوم للديمقراطيين، الذين قال انهم لا يفعلون شيئا، ويقولون انه أخطأ في الأمر، على حد تعبيره.

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