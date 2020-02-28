وزارة الصحة تنفي تسجيل حالة جديدة بفايروس ’’كورونا’’ في العراق

2020/02/28 | 18:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابة جديدة بفايروس ’’كورونا’’، نافية بالوقت ذاته الاخبار التي تتحدث عن تسجيل إصابات جديدة.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الصحة لم تسجل اليوم الجمعة أي حالة بالإصابة بفايروس كورونا في عموم العراق، واي حديث بهذا الشأن لا […]

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