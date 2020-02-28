صحة المثنى تنفذ حملة لغلق جميع المقاهي في اسواق المحافظة

2020/02/28 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- المثنى اكدت دائرة صحة المثنى ، اليوم الجمعة، تنفيذ حملة ولليوم الثاني على التوالي لغلق المقاهي في ‏اسواق المحافظة.‏ وذكرت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز”، ان “العمل جاري لإغلاق كافة المقاهي ومنع التجمعات الشبابية كاجراءات احترازية للوقاية ‏من فايروس كورونا المستجد”‏‎.‎ واشار البيان الى ان” قسم الصحة العامة نفذ الحملة بالتعاون مع الشرطة […]

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