2020/02/28 | 18:25 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يدعو لحضور جلسة الغد وعدم الانجرار خلف التحاصص والمغانم الذي تطمح اليه بعض الكتل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/28 | 18:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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