2020/02/28 | 19:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرافات شائعة عن تفتيت الدهون (المستقلة) – كشف دكتور التغذية العلاجية والتغذية الرياضية، عمر ممدوح، أن هناك كثير من المعلومات الخاطئة عن تفتيت الدهون، والاعتماد عليها يعد مضيعة للوقت.وذكر «ممدوح» في تقارير صحفية، أشهر الخرافات لن يكون لها أي تأثير على الوزن دون اتباع نظام غذائي لا يتخطى السعرات الحرارية المسموح بها يوميا.وبدأ […]

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