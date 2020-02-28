2020/02/28 | 19:02 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا في العراق.. حقائق ومؤشرات خطيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
سجل العراق حتى الآن، 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، من بينهم طالب إيراني الجنسية، في محافظتي النجف وكركوك، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
كورونا في العراق.. حقائق ومؤشرات خطيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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