كورونا في العراق.. حقائق ومؤشرات خطيرة

2020/02/28 | 19:02 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



سجل العراق حتى الآن، 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد، من بينهم طالب إيراني الجنسية، في محافظتي النجف وكركوك، ...

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