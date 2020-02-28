الجوية ينفرد بصدارة دوري الكرة على حساب الطلبة

2020/02/28 | 19:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

انفرد نادي القوة الجوية بصدارة دوري الكرة الممتاز بعد فوزه على الطلبة في ثالث جولات الدوري.

وافتتح حمادي احمد التسجيل بعد خطا من مدافع الطلبة ليراوغ الحارس علي ياسين ويضعها في الشباك معلنا تقدم الصقور.

ولم تمر سوى دقائق قليلة ليعادل الطلبة النتيجة عبر علي مهدي الذي استغل خلخلة دفاعات الازرق لينتهي الشوط بالتعادل.

في الشوط الثاني سجل الجوية هدف الفوز عبر ايمن حسين حيث وضع الكرة براسه في مرمى الانيق.

ورفع الجوية رصيده الى تسع نقاط في صدارة الترتيب مقابل نقطة واحدة للطلبة.

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