وفاة أول بريطاني في اليابان بكورونا وتسجيل أول إصابة في المكسيك

2020/02/28 | 19:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت في اليابان وفاة أول بريطاني إثر كورونا كان مسافرا على متن سفينة "أميرة الماس"، في وقت أعلنت المكسيك عن تسجيل أول إصابة بالفيروس على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة اليابانية، إن "الوفاة الأخيرة بسبب الفيروس في البلاد رفعت من أعداد الوفيات به إلى 11 شخصا بينهم 6 كانوا على متن سفينة الرحلات البحرية التي تضم أكثر من 700 إصابة بالفيروس".

وذكرت السلطات الصحية في بريطانيا في وقت سابق، أن "لديها الآن 19 حالة مؤكدة من فيروس كورونا بعد أن حددت إمارة ويلز حالتها الأولى، وعثر على حالتين جديدتين في إنجلترا".

وأعلنت المكسيك يوم الجمعة، أنها "أكدت أول حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بين الحالات القليلة المؤكدة في أمريكا اللاتينية".

وقال نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل راميريز للصحفيين، إن "رجلا كان في إيطاليا وأظهر إيجابية في اختبار مبدئي في مكسيكو سيتي"، وأنه "اجتاز اختبارا ثانيا أكد النتائج الإيجابية للفحوص السابقة".

وأضاف، أن "الرجل وضع تحت الحجر الصحي".

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