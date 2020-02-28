ضبط متهمين تجاوزوا على أرض للدولة في البصرة

2020/02/28 | 19:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، عن ضبط متهمين تجاوزوا على قطعة أرض عائدة للدولة في محافظة البصرة، مبينة أن المتهمين قاموا باستغلالها لمنفعتهم الشخصية، بصورة مخالفة للقانون.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إنَّ "ملاكات مديريَّة تحقيق البصرة، تمكنت من ضبط ثلاثة مُتَّهمين؛ لقيامهم بالتجاوز على قطعة أرض مُخصَّصة لمستشفى الجمهوري العام، واستغلالها كمرآب لوقوف السيارات وجباية وارداتها لمنفعتهم الشخصية دون الحصول على موافقات أصولية".وبينت ان "قطعة الأرض تبلغ مساحتها خمسة الاف متر مربع تقع في منطقة المشراق الجديد في مركز مدينة البصرة قبالة المستشفى العائدة له قطعة الأرض".وأوضحت الهيئة أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه برفقة المتهمين، على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة، الذي قرَّر توقيفهم".

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