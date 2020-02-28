متجاهلاً مخاطر كورونا.. محافظ واسط يطالب بانتظام الدوام في دوائر الدولة

2020/02/28 | 19:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه محافظ واسط، جميل المياحي، اليوم الجمعة، بانتظام الدوام في دوائر الدولة مطلع الأسبوع المقبل، على الرغم من مخاطر تفشي فيروس كورونا القاتل.وقال المياحي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تماشيا مع حالة الاستقرار الكبيرة التي تشهدها محافظة واسط، تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل دواما رسميا لجميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة".وهدد رؤساء الوحدات الادارية والدوائر ومسؤولي الأقسام "مسؤولية عدم انتظام موظفيهم بالدوام، خدمة للصالح العام ومن أجل أن تمضي ديمومة العمل وخدمة مواطنينا في جميع الدوائر التي كانت معطلة ومصابة بالشلل التام طوال الأشهر الأربعة الماضية".وأكد المياحي "يستثنى من الدوام المدارس بجميع مراحلها وجامعة واسط والمعاهد التقنية كونها معطلة بقرار مركزي".

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