بالصور.. متظاهرون من الشطرة والفهود يدعمون ساحة التظاهر وسط الناصرية

2020/02/28 | 19:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جدد العشرات من المتظاهرين في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، تظاهرتهم وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسل "الغد برس"، أن، العشرات من المتظاهرين من اقضية الشطرة والفهود دخلوا ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية لدعم التظاهرات.

وبين، أن، المتظاهرين رددوا شعارات تطالب بتغيير الحكومة المحلية في المحافظة.

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