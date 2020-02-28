شرطة كربلاء :الكشف عت جريمة قتل مروعة لاحد المواطنين في قضاء الحر

2020/02/28 | 19:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، الأربعاء، عن تمكن مفارزها من كشف جريمة قتل لمواطن في قضاء الحر بسرعة قياسية وبجهود استثنائية كبيرة.وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة تلقت /المعلومة/، نسخة […]

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