2020/02/28 | 19:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، الجمعة، القاء القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب غرب الانبار.وقال الحشد في بيان له إن قوة من اللواء ١٩ بالحشد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 19 بالحشد يلقي القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 19 بالحشد يلقي القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).