مصدر امني لـ” العهد نيوز”: تزايد عديد القوات الامريكية في قاعد عين الاسد الجوية

2020/02/28 | 19:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اقر مصدر امني في محافظة الانبار، اليوم الجمعة، تزايد عديد القوات الامريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد الجوية غربي الانبار .وقال المصدر في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، شهدت في الآونة الاخيرة تزايد في عديد القوات الامريكية المتمركزة داخل مبنى […]

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