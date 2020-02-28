2020/02/28 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 خرافات شائعة عن النوم (المستقلة) – النوم روتين ضروري لصحتنا العقلية والجسدية والنفسية، لكن هناك خلافًا حول مقدار النوم الذي نحتاج إليه وما الذي يشجع على النوم أويعرقله.واتضح أن بعض الخرافات الشائعة عن النوم يمكن أن تزيد من إرباكنا وبعضها قد يعرضنا للخطر.قام مجموعة من الباحثين من كلية الطب بجامعة نيويورك بعمل […]

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