2020/02/28 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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قائد شرطة كركوك يوجه بتأجيل كافة الدورات في مراكز التدريب للوقاية من ’’كورونا’’

بغداد اليوم- البصرة

افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الجمعة (28 شباط 2020)، بأن القوات الامنية، عثرت على جثتين لرجل وامرأة داخل مزرعة قرب معمل البتروكيماويات، بقضاء الزبير في محافظة البصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الجثتين تعود لرج

بغداد اليوم-الانبار

أعلن قائد عمليات الحشد في الانبار قاسم مصلح، الجمعة (28 شباط 2020)، الايجاز الأمني لعمليات “قادة النصر” غرب الانبار، مؤكدا انها "أكملت تفتيش وتطهير مناطق مهمة على صعيد مدينة الانبار".‎

وقال مصلح في

بغداد اليوم-الديوانية

نفت مديرية شرطة محافظة الديوانية، الجمعة (28 شباط 2020)، أن يكون مقتل الناشط عبد العظيم الربيعي "عملية اغتيال"، فيما كشفت تفاصيل جديدة عن الحادث.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدداً من صفحا

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