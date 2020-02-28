أيمن حسين ومحمد داود يتنافسان على صدارة هدافي الممتاز

2020/02/28 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

يتنافس لاعبا النفط محمد داود وايمن حسين لاعب الجوية، على لقب هداف دوري الكرة الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة من المنافسة.

ويقف اللاعبان في الصدارة باربعة اهداف لكل لاعب، ويأتي بعدهما مروان حسين من الشرطة وحمادي احمد من الجوية بثلاثة اهداف، وخمسة لاعبين بهدفين، وهم علي عبد الله من النجف وحسام جار الله من الحدود ومهند عبد الرحيم من الزوراء وعلاء عبد الزهرة من الشرطة، ومحمود احمد من الصناعات.

يشار الى ان فريق الجوية هو من يتصدر قائمة دوري الكرة الممتاز، يليه النفط بالمركز الثاني.

بغداد اليوم/ بغداد

عاد فريق الجوية بكرة القدم اليوم الجمعة،(28 شباط 2020) الى صدارة قائمة الممتاز بعد الفوز على الطلبة 2-1، في لقاء جرى بدون جمهور على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثالثة بمنافسات دوري الكرة الممتاز.

البداية كانت جوية ف

بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن "ديربي دي إيتالي" بين يوفنتوس وضيفه إنترميلان، بعد غد الأحد، في قمة الجولة 26 من الكالتشيو، و4 مباريات أخرى، ستقام دون جمهور، امتثالًا لتعليمات من الحكومة تهدف

بغداد اليوم/ خاص

كشف مدير فريق الشرطة بكرة القدم هاشم رضا، الجمعة (28 شباط 2020)، عن الغاء مغادرة وفد الفريق الى جدة السعودية قبل لقاء الاهلي السعودي بدوري ابطال آسيا، بسبب اشعار الاتحاد السعودي بتأجيل اللقاء.

وقال رضا في حديث لـ (بغداد اليوم):

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