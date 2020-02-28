محافظ واسط يوجه باستئناف الداوم الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية يوم الاحد المقبل

2020/02/28 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- واسط

وجه محافظ واسط، محمد المياحي ، الجمعة (28 شباط 2020)، باستئناف الداوم الرسمي للدوائر والمؤسسا...





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