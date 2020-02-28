2020/02/28 | 19:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأهلي السعودي يعين ميلوفيتش مدربا للفريق (المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي أهلي جدة السعودي تعيين المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش مدربا جديدا للفريق، خلفا للسويسري كريستيان جروس، الذي أقيل مؤخرا لسوء النتائج.وقال النادي عبر حسابه على موقع تويتر إن إدارة الأهلي أنهت إجراءات التعاقد مع الصربي ميلوفيتش (49 عاما) بعقد يمتد لموسم […]

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