الصقور تحلق في سماء دوري الكرة

2020/02/28 | 19:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}حلق نادي القوة الجوية (الصقور) في صدارة دوري الكرة الممتاز بعد تحقيقه للعلامة الكاملة من ثلاثة مباريات بعد فوزه اليوم الجمعة على نادي الطلبة،حيث شهد ملعب الشعب الدولي عصر اليوم إقامة مباراة ديربي بغداد بين ناديي الصقور والانيق من دون ملح الدوري الجمهور بسبب إجراءات الوقاية من انتشار الكورونا،وبدأت المباراة بسيطرة جوية توجت بهدف اول من قبل معشوق جماهير الجوية حمادي أحمد في الدقيقة 34 والذي رفع رصيده إلى ثلاثة أهداف،وبعده بثلاث دقائق جاء التعادل لنادي الطلبة عن طريق اللاعب علي مهدي

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