في أول انطلاق عملية قادة النصر قوة من الحشد الشعبي تلقي القبض على عدد من المطلوبين

2020/02/28 | 19:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، الجمعة، القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب غرب الانبار.وقال مصدر مطلع لوكالة أين الإخبارية ، إن قوة من اللواء ١٩ بالحشد الشعبي القت القبض على خمسة مطلوبين وفق المادة ٤ / إرهاب في قرية دحام الحرج ( شرق عكاشات ) غرب الأنبار.

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