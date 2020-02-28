الكعبي مستاء من جلسة الخميس ويعدها خرق للدستور

2020/02/28 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..عبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي عن استياءه مما حصل في جلسة المجلس يوم امس الخميس عادا ذلك “خرق واضح لبنود الدستور”.ودعا الكعبي في بيان اصدره،اليوم الجمعة، ممثلي الشعب الى “احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة يوم غد السبت لمنح الثقة لكابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وعدم الانجرار خلف […]

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