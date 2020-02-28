صحة ميسان تؤكد سلامة المحافظة من كورنا وتوضح حقيقة العائلة المشتبه بها

2020/02/28 | 19:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أوضحت مديرية صحة ميسان، الجمعة، حقيقة الاشتباة بأصابة العائلة القادمة من إيران بفيروس كورونا ، مؤكدة سلامة المحافظة من الوباء.وقال مدير صحة ميسان علي محمود العلاق أن نتائج الفحص المرسل الى المختبر المركزي للعائلة المشتبه بها كانت سليمة، مؤكدا أن المحافظة خالية من الفيروس ولا توجد أي أصابة فيها.وبين العلاق ان […]

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