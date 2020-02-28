بعد إدراجه على لائحة الإرهاب.. تعرّف على أبرز نشاطات “الحميداوي” في العراق

2020/02/28 | 19:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت أمس الأول، كانت “الخارجية الأميركية” قد أدرجَت، الأمين العالم لميليشيا #كتائب_حزب_الله في #العراق، القيادي #أحمد_الحميداوي، على لائحة الإرهاب، فمَن هو “الحميداوي” وما هي أبرز نشاطاته؟ “الحميداوي”،

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