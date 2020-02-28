الكعبي يدعو النواب العراقيين لعدم الانجرار نحو التحاصص

2020/02/28 | 19:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، اليوم الجمعة، ممثلي الشعب الى احترام الدستور والقانون بشأن عقد جلسة يوم غد السبت لمنح الث...

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