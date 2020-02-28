2020/02/28 | 19:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنان الراحل سعيد يوسف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوردستان تستقبل جثمان الفنان سعيد يوسف بمراسم رسمية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوردستان تستقبل جثمان الفنان سعيد يوسف بمراسم رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).