العمل توجه موظفيها بالالتزام بالاجراءات الوقائية لتجنب كورونا

2020/02/28 | 19:33 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، موظفيها بالالتزام بالاجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انها وجهت موظفيها في ديوان الوزارة ودوائرها كافة بـ"القيام بالاجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الاصابة بفيروس كورونا من خلال لبس الكمامات واستخدمات المعقمات في اماكن العمل".وأضافت ان "التوجيهات تأتي تزامنا مع الحملة التي اطلقتها وزارة الصحة لتجنب الفيروس المذكور على الخصوص بعد الاعلان رسميا عن تشخيص اصابات بالفيروس في بغداد وعدد من المحافظات".

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