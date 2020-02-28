أثناء زيارة النائب جواد الموسوي عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية: جهاز فحص الوافدين في مطار بغداد.. عاطل (فيديوهات)

2020/02/28 | 19:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أثناء زيارة النائب جواد الموسوي عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية الرابعة عصر اليوم تأكد أن جهاز فحص الوافدين في مطار بغداد..عاطل.

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