موقع ” just security”: إيران تسعى إلى اعتماد “حركة النجباء” لتحلّ محل “كتائب حزب الله” في تنفيذ أنشطة معادية للولايات المتحدة والتحالف

2020/02/28 | 19:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- متابعة “ساحات التحرير” يرى الكاتب كريسبن سميث في تحليل له حول مستقبل النفوذ الإيراني في الحكومة العراقية والاستراتيجية الجديدة لها هناك بعد مقتل قائد “فيلق القدس” قاسم سلمياني وقائد “كتائب حزب الله” أبو مهدي المهندس في غارة أميركية، إلى … Readmore

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