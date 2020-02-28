نقابات العراق تصدر بيانا بخصوص مرشحي كابينته الوزارية المنتظرة

2020/02/28 | 19:34 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( بيان نقابات العراق ) بِسْم الله الرحمن الرحيم مع اعلان السيد محمد توفيق علاوي أسماء مرشحي كابينته الوزارية المنتظرة ، يبدو ان بصيص الامل الذي كنّا نرتجيه في تشكيل […]

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