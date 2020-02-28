رئيس كتلة بدر النيابية: حريصون على مشاركة المكونات الأخرى في كابينة علاوي

2020/02/28 | 19:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي عدم التصويت اليوم على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى الحرص على مشاركة المكونات الأخرى في القرار السياسي.

وأوضح الكعبي في تصريح، أن فتح حوارات بين علاوي والكتل السياسية من أجل الخروج باتفاقات إيجابية، لرغبة كتل بترشيح وزراء من قبلها، مؤكدا عدم وجود اعتراض على شخصية علاوي، وانما هنالك اعتراض على بعض مرشحي الوزارات.

وأضاف، أن الوضع في العراق يتطلب حسم تشكيل الحكومة بحوارات جادة، واصفامهمة علاوي بالصعبة على حد تعبيره.

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