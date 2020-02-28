بالصور.. عمليات بغداد تشرف على تطهير ساحة التحرير

2020/02/28 | 19:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اشرفت قيادة عمليات بغداد،اليوم الجمعة، على حملة لتطهير ساحة التحريرن مقر التظاهرات والاعتصام في بغداد.وذكر بيان عن عمليات بغداد أن العملية تمت “بجهود المديرية العامة للدفاع المدني، والجهات الصحية المتخصصة” والتي عملت على “تطهير ساحة التظاهرات والخيم وجميع محتويات منطقة التظاهر”.واهابت بالمتظاهرين السلميين “الحفاظ على نظافة منطقة التظاهر والتقيد التام بالإجراءات الوقائية […]

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