كوردستان تفرض غرامات على متاجر رفعت أسعار السلع

2020/02/28 | 19:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت مديرية الرقابة التجارية يوم الجمعة إنها فرضت غرامات مالية على متاجر بسبب قيامها برفع أسعار المواد الغذائية.

وأوضحت المديرية في توضيح ورد لشفق نيوز، أن "أكثر من عشرة محال ومكتب لبيع الفواكه والخضراوات تم فرض غرامات مالية عليها بسبب قيام أصحابها برفع الأسعار".

وأضافت أن المديرية تعمل على قدم وساق في سبيل مراقبة الأوضاع في الأسواق للحيلولة دون احتكار السلع أو رفع الأسعار.

في الأثناء، قال محمد قادر المتحدث باسم صحة كوردستان في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي أفادت بوجود فرق طبية تتجول في الاحياء السكنية في محافظات كوردستان لغرض إجراء فحوصات ضد فيروس كورونا".

وتابع بالقول، "ننفي وجود أي فريق طبي متجول بخصوص فحص المشتبهين بفايروس كورونا"، مشيراً إلى أن "كل الإمكانيات والتحضيرات موجودة في مراكز الصحية والمستشفيات المخصصة لكورونا".

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