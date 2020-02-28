صحة الكرخ تعلن تسجيل ثاني إصابة بـ’’كورونا’’ لوافدة عراقية من ايران

2020/02/28 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- واسط

وجه محافظ واسط، محمد المياحي ، الجمعة (28 شباط 2020)، باستئناف الداوم الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية يوم الاحد المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تماشيا مع حالة الاستقرار الكبي

بغداد اليوم-متابعة

رأى رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، الجمعة، 28 شباط، 2020، ان تأجيل جلسة مجلس النواب الاستثنائية لتمرير حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، اعطى فرصة ثمينة لمحمد علاوي، من اجل الحوار الجاد.

وقال الكعبي في حديث خص به (بغداد ال

بغداد اليوم _ بغداد

رفض نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى عبدالصمد السامرائي، اليوم الجمعة، مقترح خلية الأزمة لإعداد موازنة العام 2020 الجاري، بتجميد العلاوات والترفيعات لموظفي الدولة، فيما عده مخالفاً للقانون ويضر بحقوق ملايين الموظفي

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