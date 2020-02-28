2020/02/28 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أفاد مصدر طبي في محافظة الديوانية، الجمعة (28 شباط 2020)، بأتخاذ مستشفى الديوانية العام اجراءا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توضيح بشأن غلق مستشفى الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- الديوانية
أفاد مصدر طبي في محافظة الديوانية، الجمعة (28 شباط 2020)، بأتخاذ مستشفى الديوانية العام اجراءا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
توضيح بشأن غلق مستشفى الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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