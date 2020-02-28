توضيح بشأن غلق مستشفى الديوانية

2020/02/28 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أفاد مصدر طبي في محافظة الديوانية، الجمعة (28 شباط 2020)، بأتخاذ مستشفى الديوانية العام اجراءا...





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